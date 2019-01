Zadarsko područje najkrvavije je u Hrvatskoj: izdvojili smo samo neke od najbrutalnijih kaznenih djela, 'ritam zločina' izgleda nevjerojatan...

Slučaj teškog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke od prošlog ljeta, poznat kao "slučaj Daruvarac", kao da je medijski zasjenio brojne druge "crne" epizode koje su se 2018. dogodile na zadarskom području. Brzo se zaboravi da smo istog ljeta imali dva dvostruka samoubojstva u razmaku od mjesec dana ili dvostruko silovanje 21-godišnjakinje u centru grada, a samo dan prije trostrukog ubojstva i samoubojstva u Sukošanu početkom siječnja ove godine zabilježili smo i slučaj dviju žena iz iste ulice koje su u razmaku od sat vremena odlučile sebi oduzeti život.

I bez podsjećanja na višestruke paljevine automobila, raznorazne oružane obračune i bombaške napade na policiju tijekom protekle godine, "ritam zločina" u Zadru i okolici izgleda nevjerojatan, a kad se tome još pridoda novinska arhiva unatrag desetak godina, te učestalost i karakter crnokronikaških priča iz Zadra i sa zadarskog područja, patologija cijele stvari izgleda dodatno zastrašujuće. I zabrinjavajuće.

Izdvojili smo neke od najdrastičnijih slučajeva teških kaznenih djela koja su zadnjih godina potresli Zadar i Hrvatsku.

Siječanj 2006./ SLUČAJ MEDANIĆ: Brat za sestru naručio tri hica u glavu

Točno na Tri kralja 2006. godine u svom stanu na Boriku ubijena je Slavica Medanić (56). Imućna Zadranka likvidirana je s tri hica u glavu iz Walthera, kalibra 6,35 milimetara, a stan je bio ispremetan jer je ubojica tražio novac i vrijednosne papire. Ubio ju je profesionalni kiler Perica Majstorović (48), a posao od njega naručio je Slavičin rođeni brat Šime Medanić (53). On i njegov ortak Majstorović zacijelo je najstrašniji par ubojica koji je hodao Hrvatskom.

U Medanićevu dosjeu stoje tri naručena ubojstva i jedna bizarna ucjena, a Majstorović je izvršio četiri hladnokrvne likvidacije, od čega dvije za Medanića, a jedno mu ubojstvo nikad nije dokazano. Medanić u zagrebačkom zatvoru služi 40-godišnju kaznu, a Majstorović se ubio u bjelovarskom zatvoru gdje je također služio 40-godišnju kaznu. Ključnu je ulogu u hvatanju Medanića i Majstorovića odigrao Tibor Fur (33) koji je uhićen zbog sumnje na protudržavni terorizam. Na svoje traženje progovorio je pred istražnim sucem i prokazao Medanića i Majstorovića koji su istog dana uhićeni u Istri.

Siječanj 2008./ SLUČAJ ŠOPIĆ: Upucao taksista sačmaricom u zatiljak

Zbog ubojstva zadarskog taksista Igora Ćustića (30), kojeg je na cesti u blizini Benkovca prostrijelio skraćenom lovačkom puškom, Elvis Šopić (22) iz Raštevića je na Županijskom sudu u Zadru nepravomoćno osuđen na trideset godina zatvora. Šopić se 29. siječnja 2008. godine ukrcao u taksi na zadarskom Autobusnom kolodvoru da bi oko 22.30 sati na cesti nadomak sela Korlat skraćenom lovačkom puškom, koju je sakrio ispod jakne, pucao u potiljak taksistu Ćustiću.

Nakon toga je zajedno sa taksijem zapalio tijelo. Karbonizirano tijelo i automobil ubrzo su pronađeni uz rub ceste, a samo dan nakon ubojstva pronađen je i Šopić. Policiji je tada kazao da je ubio Ćustića slučajno jer ga je ovaj provocirao na nacionalnoj osnovi zbog njegove "ekavice". Više članova obitelji Šopić ima mentalnu retardaciju, a otac mu je bio kronični alkoholičar. Šopiću je kasnije kazna smanjena, najprije na petnaest godina, a potom na dvanaest godina zatvora.

Prosinac 2009./ SLUČAJ SORIĆ: Ubio ženu, bacio je u kontejner i nastavio normalno živjeti

U noći sa 19. na 20. prosinca 2009. godine Zoran Sorić (60) je ubio suprugu Ljubicu Filipović Sorić (38) u njihovom stanu u ulici Benka Benkovića, a potom je bacio u kontejner za smeće. Sorić je godinu dana prikrivao dokaze. Između supružnika je došlo do verbalnog sukoba, nakon čega ju je on udario šakom. Ona je pala na pod, udarila se u glavu i preminula. Sorić je u večernjim satima ženin leš zapakirao u kartonsku kutiju i bacio u kontejner za smeće. Vratio se u stan gdje je potom uklonio sve dokaze, oprao podove i posteljinu, a tijekom iduća dva, tri dana riješio se svih Ljubičinih osobnih stvari.

Unatoč potrazi, njezino tijelo nikad nije pronađeno. Nakon toga, on je nastavio živjeti kao da se ništa nije dogodilo, a nestanak je prijavila njena kćer. Tek je kasnije istragom utvrđeno što se dogodilo. "Sve se odigralo u trenutku. Posvađali smo se, o onda je ona udarila mog psa. Dok sam ga stavljao u košaru vrišteći mi je skočila ne leđa. Okrenuo sam se i udario je šakom u predjelu glave. Pala je i udarila glavom u komodu. Prišao sam joj, vidio krv i opipao puls. Nije ga bilo. Odlučio sam sve prikriti i nastaviti život", ispričao je u svoju obranu umirovljeni pirotehničar Zoran Sorić. Dobio je 10 godina zatvora.

Kolovoz 2010./ SLUČAJ DUKIĆ: Zbog ljubomore ubio sestru i brata

U caffe baru 'Amadeus' u Ulici kralja Dmitra Zvonimira u Benkovcu 18. kolovoza 2010. godine, u večernjim satima, Marinu Palavra (22) i njezina brata Marina Kambera (24) hicima iz ilegalnog pištolja usmrtio je Marko Dukić (33), bivši Marinin dečko iz Lisičića. On se nikako nije mogao pomiriti s tim da Marina, nakon godinu dana veze, više ne želi imati ništa s njim. Bio je ljubomoran, pratio ju je, proganjao i maltretirao, što je ona prijavila policiji. Kasnije je provođena i istraga je li policija trebala i mogla zaštititi mladu djevojku, a njezini roditelji su protiv policije podnijeli i tužbu.

Dva dana prije tragičnih događaja u istom kafiću Marko je fizički napao Marinu prijeteći joj smrću. Kobne večeri u kafić je došao očito s namjerom da se obračuna s Marinom jer je znao da ona slavi rođendan. Čim je ušao i ugledao Marinu, povukao je obarač. Marina se srušila prostrijeljena vrata. Njezin brat Marin pokušao je pobjeći u WC, ali ga je Marko zaustavio hicem u leđa. Potom mu je prišao i još jednom pucao u glavu. Okrenuo se prema šanku i četvrti hitac ispalio u svoju desnu sljepoočnicu. Unatoč zadobivenim teškim ozljedama glave ostao je živ. Tijekom noći preminuo je u zadarskoj bolnici.

Veljača 2011./ SLUČAJ SAKIĆ: Čekićem zatukao majku i bacio je u bunar

U subotu 26. veljače. 2011. godine 20-godišnji Dino Sakić iz Stankovaca ubio je svoju majku Divnu Morić (40) iz Benkovca. Iako je isprva negirao zločin i uredno prošao poligraf, nakon više od trideset sati ispitivanja policiji je priznao da je majku ubio nakon kraće svađe u kojem mu je majka predbacivala česte odlaske u kladionicu i loše društvo, te stalno traženje novca. U hodniku bakine kuće u Stankovcima Dino je majku najprije udario šakom u glavu, da bi je potom zatukao čekićem zadavši joj pet smrtonosnih udarca u stražnji dio glave dok je još omamljena ležala na podu.

Tijelo je potom odvukao u sobu, počistio mjesto zločina, nakon čega joj je uzeo kartice, te zlatninu iz njezina stana u Benkovcu. Šest je dana jeo, pio i spavao uz tijelo majke koje je bilo u sobi, a u međuvremenu je s njezinim novcem i putovao po Zagrebu, Šibeniku, Splitu i Trogiru gdje se provodio. Motiv zločina je koristoljublje. Sakić je bio stari znanac policije. Još kao 15-godišnjak znao je krasti i provaljivati, zbog čega je jedno vrijeme bio i u popravnom domu u Zadru, a u zatvoru je proveo godinu dana zbog zlostavljanja majke i bake.

Travanj 2011./ SLUČAJ GRGINOVIĆ: Nogom u glavu usmrtio bratovu suprugu

Zbog ubojstva bratove nevjenčane supruge, 78-godišnje Zorice Zečević, koju je usmrtio udarcima nogom, 71-godišnji umirovljenik iz Sukošana Vjekoslav Grginović osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora. Grginović se u istrazi se branio šutnjom, a na sudu je rekao da se ne osjeća krivim. Nakon svađe na kućnom pragu Grginović je s nekoliko udaraca nogom u glavu i vrat usmrtio Zoricu zbog nerazjašnjenih imovinsko-pravnih odnosa. Tog je dana bio pod utjecajem alkohola još od prethodne noći kada je cijela obitelj slavila njegov rođendan.

"Udario sam nogom u vrata, koja su Zoricu srušila na pod, a potom sam je još dva, tri puta nogom udario u vrat", opisao je što se događalo na kućnom pragu bratove kuće. Odmah je napustio mjesto nesreće, otišao kući, presvukao se, uzeo bocu piva i nož te otišao u obližnji šumarak. Razmišljao je o samoubojstvu, a nekoliko sati kasnije pronašli su ga sin i snaha, odveli kući i predali policiji. "Ja sam teško bolestan i želim da me spremite na psihijatriju", rekao je na suđenju Grginović koji je duže vrijeme imao psihičkih problema zbog alkoholizma.

Svibanj 2011./ SLUČAJ ZELENGRAD: Prijatelja na Đurđevdan pretukli do smrti

Šime Karamarko (47) zvani Šika iz Kruševa i Ivo Mitrović (57) zvani Jovo iz Zadra došli su u kuću Zorana Gagića u Zelengradu 6. svibnja 2011. godine, zajedno s Mladenom Divnićem (62), slaviti Đurđevdan. Tamo su kao prijatelji jeli, pili i onda se počeli svađati. Karamarko je Divnića polio vrućom vodom, a potom su ga i on i Mitrović počeli tući rukama i nogama. Bacili su ga na pod i dalje tukli. Onda su opet malo pili, pa su ga za noge izvukli u dvorište. Divnić je zapomagao, ali oni nisu prestajali s udarcima ni ispred kuće. Udarili su ga i sjekirom po glavi. Potom mu je Karamarko skinuo hlače, i dok je onako gol do pasa ležao, on i Mitrović su mu zajedno gurali sitno zrnasto kamenje u spolnI organ i u stražnjicu.

Nakon toga, odveli su ga do Mitrovićeva automobila, a potom ga je Mitrović odvezao na obližnji izvor gdje ga je pokušao oprati od krvi. Vidjevši da mu nema pomoći, Mitrović je oko šest sati ujutro pozvao policiju i Hitnu medicinsku pomoć kazavši kako u automobilu ima ozlijeđenu osobu kojoj je potrebna pomoć. Mitrović i Karamarko na suđenju su rekli da se ne osjećaju krivima za teško ubojstvo njihovog prijatelja počinjeno na osobito okrutan način. Vrhovni sud je potvrdio presudu Županijskog suda u Zadru: Karamarko je dobio sedam godina zatvora, a Mitroviću je smješten u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Ožujak 2013./ SLUČAJ MESNIĆ: Majku i baku izmasakrirao nožem i sjekirom

Dvadesetogodišnji Lovre Mesnić je 29. ožujka 2013. u obiteljskoj kući na Bokanjcu počinio nezapamćen zločin, masakriravši svoju majku i baku, prema kojima je osjećao netrpeljivost. Žrtve su zatečene u takvom stanju da je nekim policijskim istražiteljima pozlilo kad su došli na mjesto događaja. Majka Rena Mesnić (55) ležala je na jednom kraju sobe, a baka Nita Mesnić (78) na drugom kraju, obje izranjavane do neprepoznatljivosti. Baki je u prsima pronađen zarinut nož na koji je bila zakačena staklenka, a iz nosnica su joj virile dvije smotane novčanice. Po glavi i tijelu imala je desetke otvorenih rana. Majka je ležala prekrivena krvlju s velikim ozljedama glave u koje je najvjerojatnije Lovro postavio mobitel.

Takva jeziva i istodobno bizarna slika dala je za povod istražiteljima da sumnjaju kako je Lovro svoj zločin “osmislio” kao kakav performans. Policija je, naime, na ulazu u sobu u kojoj su pronađena tijela pronašla obješene Lovrine privatne predmete i crteže, što ih je sve podsjećalo na neku vrstu horor izložbe. Na zidovima sobe gdje su pronađena tijela 20-godišnjak je sprejem ispisao grafite.

Lovre je svoj postupak "najavio" u pismu objavljenom na društvenim mrežama navodeći, između ostalog, da je „dvadeset godina bolesnog tripa gotovo“. „Sistem koji je okolina toliko ugradila u mene je pa, a početak svakog lošeg sistema su kao kod svakog njegovi roditelji. Rišite probleme koje imate sa svojim roditeljima, tek onda ih nastavite rješavati u okolini, nemojte ih sa strane ostavljati i misliti da se o tome ne priča. Ako mislite da vas neko ne more razumiti spustite se na njegovu razinu i lipo... mu objasnite." U trenutku počinjenja zločina Lovre je bio psihički neubrojiv, vrlo vjerojatno drogiran, pa je nakon presude smješten u jednoj od psihijatrijskih bolnica.

Kolovoz 2013./ SLUČAJ ZEKANOVIĆ: Pretukao suprugu do smrti

Dana 28. kolovoza 2013. Mate Zekanović (62) ubio je svoju devet godinu mlađu suprugu Anu u njihovom zajedničkom stanu u Ulici Josipa bana Jelačića 13 na Voštarnici, a zatim se sam prijavio zadarskim policajcima. Prema priči susjeda desetak minuta prije samog ubojstva čulo se ženino zapomaganje, međutim nitko od njih nije se htio petljati u sukob supružnika. Čuli su se njezini krici i povici "nemoj, nemoj!", a zatim je sve utihnulo. U trenutku ubojstva bračni par je bio sam, Mate je svoju suprugu pretukao do smrti i to teškim udarcima na predjelu glave. Od težine ozljeda Ana je vrlo brzo preminula.

Listopad 2013./ SLUČAJ KOLOVARE: Serijsko silovanje 17-godišnje maturantice

Petorica mladića u dobi od 16, 17, 18, 19 i 22 godine optužena je u prosincu 2013. pod sumnjom da su krajem listopada sudjelovala u serijskom silovanju 17-godišnjakinje na zadarskom kupalištu Kolovare. Djevojka je najprije u obližnjem noćnom klubu "Hitch" razgovarala s jednim od mladića koji ju je častio pićem, a zatim je s njim izišla iz lokala. On ju je silovao, te potom pozvao i svoje prijatelje koji su učinili isto. Dok je zapomagala na plaži, pronašla ju je prolaznica koja joj je pomogla da se vrati kući. Bila je izudarana, a na njoj su bili tek dijelovi odjeće.

Nakon što su više od sat vremena tražile njezine stvari razbacane po plaži, zaputile su se u policiju gdje je majka dežurnim policajcima opisala u kakvom je strašnom stanju pronašla kćer. “Molim vas utvrdite što se dogodilo“, kazala im je majka. Liječničkim pregledom utvrđene su lakše tjelesne ozljede i spolni odnos s više muškaraca.

Iako je petoricu mladića nakon višesatnog iživljavanja nad djevojkom policija kazneno prijavila za spolni odnos bez pristanka, ŽDO je kazneno djelo prekvalificiralo u teško silovanje na štetu djeteta, za što je zapriječena kazna do petnaest godina zatvora. Prvoptuženi je na kraju dobio četri godine i deset mjeseci zatvora, drugooptuženi tri godine maloljetničkog zatvora, četvrtooptuženi godinu dana maloljetničkog zatvora, a treće i petooptuženi tri godine nadzora, bez zatvora.

Studeni 2013./ SLUČAJ GALOVAC: Susjeda zatukla staricu zbog nesreće u ljubavi

Mještane Galovca u studenome 2013. potresao je slučaj brutalnog ubojstva 85-godišnje Milke Tokić. Nju je u obiteljskoj kući udarcima kamenom u glavu usmrtila 33-godišnja susjeda vjerujući navodno da je ona krivac što nema sreće u ljubavi. Majku je mrtvu u lokvi krvi pronašao sin Nediljko.

- Ona nije bila dobro sa zdravljem, a sve ostalo su gluposti i izmišljanja - kazao je rođak 33-godišnjakinje. Kao službeni motiv iz policije su naveli netrpeljivost 33-godišnjakinje prema ubijenoj ženi, pored koje je živjela s obitelji nakon što je završila fakultet.

Prosinac 2014./ SLUČAJ SVIRČIĆ: Ubilački pohod na muža i dijete bivše supruge

Prije nego što je utorak 23. prosinca 2014. krenuo u Kijevsku ulicu na Bilom brigu u Zadru, Zlatko Svirčić (55) je u stanu ostavio oporuku. U njoj je jasno naveo da je tog jutra odlučio jednom zauvijek razriješi problem koji mu je kopao dušu zadnjih dvanaest godina te presuditi svojoj bivšoj supruzi, njenom suprugu, ali i sebi. Stvari su, međutim, poprimile sasvim drugačiji tijek. Njegov ubilački pohod završio je smrću 49-godišnjeg M.O. i teškim ranjavanjem njegovog 10-mjesečnog sina, a 39-godišnja supruga samo je hrabrošću susjeda izbjegla smrt.

Svirčić je na Bilom brigu čekao u kombiju sve dok se ispred kuće u automobilu nije pojavio M.O. Kad je držeći sina u naručju krenuo prema ulazu ispred njega se stvorio Svirčić i započeo pucnjavu iz ilegalne berette. Pet metaka pogodilo je M.O.-a: jedan u glavu i četiri u predjelu abdomena. Kad je htio staviti novo punjenje i krenuti prema bivšoj supruzi, Svirčića je zaustavio 35-godišnji susjed. Skočio je na njega, i šakom u potiljak oborio na zemlju.

Zaustavljen u svom naumu Svirčić je otrčao do auta i otišao na policiju. "Dobar dan. Ja sam Zlatko Svirčić. Pucao sam na Bilom brigu. Ima ranjenih" kazao je dežurnom operativcu.

Četiri metka M.O. je primio u leđa koja je instinktivno, htijući zaštiti dijete, okrenuo prema Svirčiću. Jedan od tih metaka prošao mu je kroz tijelo i pogodio dijete. Iako mu je metak prošao kroz mozak i lubanju, dijete je uspjelo preživjeti. M.O. je nakon šest dana vegetativne kome izdahnuo u zadarskoj bolnici. Presudan je bio pogodak u glavu koji mu je uništio mozak.

"Ja ću njih do Božića pobiti! Uzeli su mi sve. I kćer i stan i duševni mir. Ja ću njih odrobijati", povjerio se Svirčić najbližima prije monstruoznog čina. "Ne mogu ovo više trpjeti, kad puknem tek onda će se svi pitati što mi je bilo!" žalio se prijateljima. Svirčića je, kažu, uništila brakorazvodna parnica, a okidač je bila sudska odluka o deložaciji iz stana kojeg je dobio kao branitelj. Zbog napada na bivšu suprugu Svirčić je prethodno triput kazneno prijavljivan. U Domovinskom ratu proveo je 1048 dana na ratištu i bolovao je od PTSP-a. Dobio je 18 godina zatvora.

Srpanj 2015./ SLUČAJ KRUŠEVO: Ubio ženu iz lovačke puške pa pokušao samoubojstvo

U srpnju 2015. u poslijepodnevnim satima Marko Brkić (52) je pokraj ceste u zaselku Zavelinac pored Kruševa iz ilegalne lovačke puške ubio 49-godišnju suprugu Anku, inače prvu rodicu tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. U svom sumanutom pohodu Marko je stotinjak metara od kuće dočekao ženu koja se ništa ne sluteći vraćala kući s posla iz OŠ u Obrovcu gdje je radila kao čistačica. Dočekao je i pucao, a potom je pokušao i sebi oduzeti život pucajući si u srce. Teško ranjen uspio je nazvati prijatelja, te mu rekao: "Prijatelju napravio sam sranje, molim te dođi, žedan sam..."

- To jutro Marka sam sreo u Obrovcu gdje je kupovao ribu za ručak. Bio je dobre volje i zadovoljan sa ribom koju je kupio. Vidio sam i Anku, ona je taman izlazila na pauzu iz škole. Bila je nasmijana. Ništa nije slutilo na svađu, a kamoli na tragediju – prisjetio se rođak obitelji. Marko je bio umirovljeni branitelj s PTSP-om i šećernom bolesti. Imao je i problema s alkoholom. Iako je policija u dva navrata intervenirala zbog nasilja u obitelji i oduzela mu tada pronađeno oružje, nitko u mjestu nije pomislio da bi on mogao počiniti tragediju ovakvih razmjera.

Rujan 2015./ SLUČAJ SMILJEVAC: Sin zatukao majku klamaricom

U ostavi prizemlja zgrade u Ulici Antuna Barca 9C na Smiljevcu pronađeno je mrtvo tijelo 49-godišnje M.S., udovice i samohrane majke troje djece, od kojih su dvoje bili maloljetni blizanci. Nakon cijelonoćne kriminalističke istrage zadarska policija je potvrdila kako je za ženinu nasilnu smrt osumnjičen njezin najstariji sin, 26-godišnji M.S. koji već godinama ima psihičkih problema.

Prije dvanaest godina, njihov otac i suprug, invalid Domovinskog rata, počinio je samoubojstvo vješanjem, a majka je u tom trenutku bila trudna s blizancima. Nesretna žena sama se brinula za sebe i djecu, susjedi su o njoj govorili kao o iznimno brižnoj majci koja je uspjela sama podići dvoje djece uz stalnu brigu o najstarijem sinu čije su psihičke poteškoće s godinama bile sve izraženije. Istraga je pokazala da je sin majku na smrt zatukao klamaricom.

Studeni 2015./ SLUČAJ KNEŽEVIĆ: Nadrogiran izmasakrirao djevojku

Hrvoje Knežević (22) je djevojku Josipu Božić (21) s kojom je živio u obiteljskoj kući u Modriču kod Starigrada ubio u noći sa 26. na 27. studenog 2015. godine. Na okrutan joj je način, nakon svađe, zadao veći broj ozljeda tupim i oštrim predmetom od kojih je smrtonosna bila ubodna rana lijeve strane vrata. Navodno joj je odvijačem izrezao arteriju. Mjesto ubojstva izgledalo je stravično jer je mladić djevojku bacao u zid i po namještaju. Pred istražnim sucem Knežević je kazao kako ne zna što ga je te večeri obuzelo.

Utvrđeno je da je bio u stanju smanjene ubrojivosti jer je prethodno uzeo amfetamine (speed). Navodno je djevojku ubio dan ranije, tijelo joj je cijelo vrijeme ležalo u kući dok je on boravio kraj nje. Josipu je oprao u kadi i donio veliku plastičnu vreću. Planirao ju je zamotati i sakriti, no nakon toga se predomislio i ipak nazvao njezinu majku i rekao joj: "Ubio sam Josipu". Za razliku od susjeda kojima su djelovali kao skladan par, Josipina obitelj, njezine dvije sestre i majka, rekli su kako je istina daleko od toga, te da je Hrvoje njihovu kćer uvukao u pakao droge. Nepravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora.

Srpanj 2016./ SLUČAJ FRITZL: Silovao kćer 1500 puta i napravio joj dijete

"Zamislite samo brojanje od broja 1 do broja 1500, a vi ste u više od 1500 navrata imali sa svojom rođenom kćerkom incest, odnosno spolni odnos, uništili ste to dijete i to od njezina djetinjstva, ali i ostalu djecu, kao i suprugu, a jednako tako uništili ste i život maloljetne djevojčice koju ste dobili iz incestuoznog odnosa sa svojom kćerkom, koja od ranog djetinjstva trpi posljedice vašeg nemilosrdnog, ružnog i monstruoznog postupanja".

Ovo je samo dio obrazloženja presude bivšeg suca Borisa Radmana izrečene na Županijskom sudu u Zadru protiv 51-godišnjeg Zadranina koji je svoju najstariju kćerku petnaest godina, od njene 12 do 28 godine, prisiljavao na spolne odnose i pritom svih tih godina fizički i psihički zlostavljaju suprugu i njihovo šestoro djece. Kao žrtva sustavnog seksualnog zlostavljanja njegova najstarija kćerka je još kao maloljetnica rodila dijete, a u dva navrata je abortirala. U dobi od 15 godina pokušala se i ubiti.

Zadarski Fritzl se prema svojoj kćerki, drugoj djeci i supruzi odnosio kao prema privatnom vlasništvu i objektima tretirajući ih bestijalno, kao stvari, a ne živa bića i ljude. Policijska istraga pokrenuta je nakon što je jednu od zlostavljanih djevojaka dečko uspio ohrabriti i nagovoriti da svog oca prijavi policiji. Nedugo nakon toga, 28. srpnja 2015., monstruozni otac i pedofil priveden je u istražni zatvor.

Prije ovoga 51-godišnjak nije bio osuđivan, bio je sudionik Domovinskog rata i konzument alkohola na nivou štetne uporabe, ali psihijatrijskim vještačenjem je dokazano da je, kao osoba s razvijenim poremećajem osobnosti, cijelo vrijeme svog pedofilsko-incestuoznog odnosa sa članovima obitelji, bio psihički ubrojiv, odnosno da je bio potpuno svjestan što im čini. Osuđen je po svih pet točaka optužnice, dobivši ukupno 54 godine zatvora, to jest jedinstvenu maksimalnu kaznu zapriječenu hrvatskim zakonima od 40 godina zatvora. Vrhovni sud mu je kaznu smanjio na 30 godina.

Lipanj 2017./ SLUČAJ VELEBIT: Rodica nožem ubila rodicu

Zadarsku tinejdžericu Saru Čirjak (14) na obiteljskom ranču Mala Mila u velebitskoj vrleti Žuljine nožem je ubila rodica Ivana Čude (27) iz Zatona Obrovačkog. U prvu verziju, koju su njezini rođaci ispričali medicinskom osoblju i policiji, da je djevojčica pala s kreveta na nož, nije povjerovao nitko, dapače, policija je ubrzo slučaj počela istraživati kao ubojstvo. Optužena je prekinula studij veterine u Zagrebu i vratila se kući te je imala psihičkih smetnji.

Netom nakon teškog ranjavanja Sare, Ivana je nestala s imanja te se u rodnom Zatonu Obrovačkom pojavila 24 sata poslije, čime je odmah privukla sumnju na sebe. Sara je imala teške porezotine i ubode na predjelu prsnog koša kad su je vozili put gospićke bolnice. No pomoći joj nisu uspjeli jer u vozilu Hitne pomoći preminula.

Srpanj 2017./ SLUČAJ STROJAR: Majci batinama unakazio lice

Zbog neviđene fizičke brutalnosti nad majkom, 43-godišnji Zadranin je na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu. Iako je za muškarca, inače brodskog strojara i razvedenog oca dvoje djece, ODO tražilo zatvorsku kaznu od šest mjeseci, sudac Tomislav Šimić "odrezao" mu je četiri godine bezuvjetnog zatvora zbog šokantnih ozljeda koje je nanio majci. O tome je svjedočila fotodokumentacija ozljeda nesretne žene s kojom je sin živio, a na kojima je majčino lice zbog brojnih podljeva potpuno – crno. Tijekom suđenja bio je iznimno miran, te je priznao da je kaznena djela koja mu se stavljaju na teret počinio pod utjecajem alkohola.

Kada je majka pokušala u nekoliko navrata pozvati pomoć, u tome ju je spriječio tako što ju je snažno uhvatio rukama za vilicu te joj zatvorio usta i tukao glavom o zid. Braneći se od njegovih udaraca nesretna žena se nekoliko puta pokušala baciti na pod, ali ju je sin ponovno snažno uhvatio rukama, te je, nakon što je sa sebe skinuo majicu, posjeo natrag na stolicu, i nastavio snažno udarati nogama i rukama. Od udaraca je zadobila brojne kontuzije, unutrašnje ozljede, te višestruki prijelom rebara.

Uz fizičko, majka je doživljavala i konstantno verbalno iživljavanje. Sin joj je tako bez ikakvog povoda svakodnevno govorio da je kurva, u više navrata zaključavao je u stan i branio joj izlazak iz spavaće sobe. Kada bi mu se suprotstavljala, iskoristio bi svoju tjelesnu nadmoć te je fizički napao, udaravši je nogama i rukama po cijelom tijelu, što je kod nje izazvalo osjećaj straha za sigurnost i osjećaj poniženja.

Siječanj 2018./ SLUČAJ STANKOVCI: Pregazio rođaka autom pa ga vukao po cesti

Ante Pelaić (49) iz Stankovaca je 4. siječnja 2018. u pijanom stanju automobilom pregazio svog rođaka Vinka Buru (47), a potom njegovo tijelo gurnuo s krova vozila i pobjegao s mjesta nesreće.

Pelaić je na rođaka naletio u 1.18 sati, prednjim lijevim dijelom automobila, nakon što su prethodno bili na večeri kod zajedničkog prijatelja. Od naleta rođakova mercedesa, Bura je nabačen na krov vozila, a Pelaić je, iako svjestan da treba pružiti pomoć koja bi ozlijeđenome mogla spasiti život, nastavio vožnju bez zaustavljanja daljnjih 150 metara. Nakon toga se zaustavio i rođakovo tijelo gurnuo s krova vozila, te se udaljio s mjesta događaja, bez da je nazvao Hitnu pomoć i policiju.

Vratio se na mjesto nesreće samo da bi pokupio registracijsku pločicu koja mu je prilikom gaženja rođaka otpala. Prema izjavama očevidaca, Bura je, nakon što ga je Pelaić ostavio, još bio živ te je vikao tražeći pomoć. Uz to što ga je vukao s automobilom u kojem je bio zaglavljen, Pelaić je svom rođaku Buri skinuo i odjeću s tijela kako bi zametnuo tragove.

Lipanj 2018./ SLUČAJ VRSI: Otac ubio kćer pa sebe

Mirno nedjeljno poslijepodne u Vrsima kraj Zadra razbudila su tri pucnja u ulici Ante Starčevića na predjelu Mulo. Oko 17 sati u obiteljskoj kući 60-godišnji M.J. je s vatrenim oružjem dva puta u kuhinji upucao 29-godišnju kćer, L.J., nakon čega je izašao na terasu i sebi oduzeo život.

- Bili su mirna i povučena obitelj. Otac je pomorac, a kćer je radila kao sezonska trgovkinja na Viru. Financijskih problema nisu imali, nedavno su i apartmane napravili tako da to zasigurno ne može biti razlog ovom strašnom obračunu - rekli su mještani.

- Često smo znali čuti nju i oca kako se svađaju. Bilo je to dosta glasno, da bi vam nekada bilo neugodno sjediti na vlastitoj terasi, ali nikome od nas ni na kraj pameti nije bilo da bi te svađe mogle završiti ovako užasnom tragedijom – rekla je njihova susjeda. Osim oca i kćeri, u obiteljskoj kući živjeli su majka i starija kćer.

Siječanj 2019./ SLUČAJ KERAN: Ubio se nakon trostrukog ubojstva

"Hladnije je danas nego jučer", rekao je 62-godišnji Čedomir Keran susjedu Zdravku Brkiću u nedjelju 6. siječnja ove godine, oko devet sati, nakon što je izvršio pokolj u vlastitoj obitelji. Samo dva sata ranije čekao je da mu članovi obitelji otvore vrata. A otvorio ih je nećak Darko Obrovac (37) kojeg je odmah na ulazu zatukao tupim predmetom. Popeo se na kat kuće i ubio sestru Zvjezdanu Obrovac (65) te njezinu svekrvu Anu Benković (81) još dok su bile u krevetu. Iako policija ne otkriva koje je oružje koristio osim tupog predmeta, neslužbeno je monstruozan čin izvršio sjekirom i čekićem.

Dugogodišnji susjed Zdravko ni po čemu nije mogao naslutiti što je netom prije njegov prijatelj učinio u obiteljskoj kući u kojoj mu je živjela sestra. "Izgledao je kao i svako jutro. Djelovao je potpuno normalno. Nikad ne bih rekao niti naslutio da je učinio takvo što". Nakon što su se pozdravili, Čedo je otišao do svoje druge kuće, a potom na uobičajenu jutarnju kavu. Ni tamo nitko nije mogao naslutiti što je učinio. "Bio je kao i svaki dan, isti. Ništa nismo primijetili" rekli su u kafiću. "Ubio sam ih. Napravio sam sranje. Zovi policiju" priznao je šokiranoj susjedi.

Čedomir se navodno slomio zbog priključka za struju. Sestra nije plaćala račune pa su ih slali njemu, a na kraju ih je tužio za ekonomsko nasilje. Isključili su im struju, a njezin sin ga je pokušavao nagovoriti da im je ponovno uključi. Nakon ubojstva mopedom se odvezao u polje iznad Sukošana na području sv. Martina, zavezao omču oko vrata i u sebe pucao automatskom puškom koju je posjedovao ilegalno. Iza sebe je na mjestu događaja ostavio oproštajno pismo u kojem se obraća obitelji. Napisao je da je to za njega bilo jedino rješenje.