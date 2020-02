Splitska časna sestra: Filip me nazvao s broda i molio da mu pomognem, želio se maknuti od obitelji. Vidjela sam ga nedavno, stalno je isto ponavljao

Filip Zavadlav, 25-godišnjak, koji je u subotu u centru grada, ubio troje ljudi, živio je u iznajmljenom stanu u Varošu. Kako nam je ispričala njegova najmodavka Marcela Sunara, do nje je došao posredstvom časne sestre koja živi u samostanu u centru grada.

U tom je stanu živio oko godinu dana, sve dok nije završio u pritvoru.

Časna sestra, čiji su podaci poznati redakciji, koja je "spojila" Marcelu i Filipa nam je posvjedočila kako ga je poznavala već otprije.

- Nazvao me jednom s broda i zamolio me da mu pomognem pronaći stan jer se želio odvojiti od svoje obitelji. Pomogla sam mu, kako bi svakome tko bi me zamolio - priča nam časna.

Susrela ga je, govori nam, prije nepunih deset dana.

- Zadnji put sam ga vidjeli prošli ponedjeljak. Bio je nekako tužan, depresivan i bez prisutnosti. Nekoliko puta mi je ponovio "što bi bilo, kad bi bilo", ali nisam razumjela što je točno time želio kazati. Uvijek sam mu ponavljala da su mu naša vrata uvijek otvorena i da može kod nas doći kada god želi - kratko nam je kazala časna sestra.