Upoznajte najstariju Makarku, 102-godišnju baku Mladena iz TBF-a: 'Te godine me baš nerviraju. Ne mogu više plesti, ni plivati u moru kao prije 10 godina, to me izluđuje!'

-Sine, ne mogu sada razgovarati, dajem intervju novinarki, a i tebe sam spominjala. Je li shvaćaš što ti kažem?, majka govori na mobitel Zlatku Badovincu, svom sinu i ocu frontmena TBF-a Mladena, a s kojim se uvijek čuje nedjeljom točno u 13 sati, ali ovog puta ga je samo obavijestila da je sada zaposlena i ne može razgovarati.

Ma ništa to nije čudno da se ne radi o najstarijoj stanovnici Makarske, Antoniji Badovinac koja je, kako kaže, prvi put ''napunila'' 102 godinu. Mada nikada nije htjela brojati godine niti slaviti rođendane, već samo svoj imendan-blagdan Sv. Ante, slavlje joj svake godine u restoranu Timun čiji je vlasnik njezin drugi sin Srećko, napravi cijela obitelj s kojom se obožava družiti jer kako kaže, ''ma samo nek' je oko mene raje''.

- I ja vama želim da dočekate 102. rođendan k'o i ja, ali da budete zdravi i pri pameti. Živci su najvažniji jer kad oni popuste, onda je gotovo, ode cijeli život. Čim me sin Srećko s kojim živim, svake večeri obavijesti da su dobro i on i Zlatko i svih petero unučadi i troje praunučadi, e onda sam mirna, živci ''ne rade'' i mogu sretno gledati televiziju i slušati vijesti, kazuje nam Antonija koja je u Timun na ''intervju'' došla sa Srećkom, Marijom -suprugom unuke Marine i prvom unukom Herminom koja je od TBF-ovca Mladena starija točno 40 dana.

- Kako sam dogurala do sto druge? E, samo zbog pokreta jer ja nikada nemam mira, ne volim ležati, uvijek nešto radim, drugačije ne mogu. Ali kako su mi se ukočili prsti, onda ludim jer ne mogu više plesti, šiti na mašini haljine niti mijesiti pite i plivati u moru kao što sam mogla prije 10 godina, a i ne vidim čitati i malo slabije čujem pa me to izluđuje jer me najviše boli nerad, kazuje nam Antonija dodavši da je kao domaćica navikla raditi od jutra do mraka, kupovati, nositi po tri vrećice spize i kuhati, spremati.

- Ali te godine me baš nerviraju, gdje mi je baš sada počela ''škripiti'' kičma, a ni suđe ne mogu prati i to mi je prava muka, kazuje nam Antonija koja super hoda, sama ide u toalet, pravi vježbe čim je ''uhvati'' kralježnica i unatoč oslabljenom vidu i danas sama sebi ujutro skuha kavu jer u kući poznaje svaki kutak i točno zna gdje se nalazi svaka sitnica.

Kada sin Srećko s kojim ruča svakog dana točno u 14 sati, radi i nije kući, a ona slučajno ogladni, sama sebi skuha kobasice jer jede apsolutno sve, mada joj njezini serviraju laganiju i kašastiju hranu, ali ona voli i meso i slaninu, a kada joj ''dođe'', popije šljivovicu kao lijek za sve.

Najstarija stanovnica Makarske bila je 1986. godine glavna kuharica u sinovom restoranu Decima gdje je spremala marende, ručkove i večere, a do prije 10-ak godina je plivala u moru, plela i sve radila po kući, a inače ne treba ni navoditi da je proživjela sva tri rata, Prvi i Drugi svjetski i Domovinski.

Antonija se rodila u Sarajevu 1916. godine gdje je živjela do sredine '70-ih kada se preselila u Split u kojem je čuvala svoje unuke Herminu i Mladena, a krajem 80-počela je živjeti u Makarskoj.

Uvijek je bila sportski tip pa je skijala, plivala, igrala odbojku, jednostvano nemiran duh. Lani je prije 101. rođendana dobila upalu pluća i liječničke prognoze su bile najgore, ali spasio je antibiotik i odmah je živnula. Mučili su je davno i žučni kamenci pa je tri puta išla na operaciju i sva tri doslovno pobjegla s operacije, a na koncu ih se ''riješila'' sama, uz pomoć korijena od lincure koji je u rakiji ''ležao'' 40 dana i onda je lagano pijuckala i rakiju i čajeve i kamenci su nestali i više se nisu pojavili.

- Mene da nešto ćapi? Ma neće me ćapit, majku mu. Ako boli, stisni zube i prođe, kazuje Antonija s kojom je obitelj doživjela tisuće dogodovština.

Kako nam priča njezina Hermina, kada se prije 11 godina u Makarskoj održavao Porin, unuk Mladen je s TBF-om nastupio na Kačićevom trgu, a baka ga je slušala s prozora, dok su ostali otišli na koncert. Međutim, čuje Hermina kako Mladen preko mikrofona govori da pozdravlja svoju babu u prvom redu, kad ono baba stvarno izašla iz stana i ''probila'' se do bine samo da vidi kako to Mladen pjeva.