Evo koliko u prosjeku traju frižideri, pećnice i mašine za robu, donosimo korisne savjete kako im produžiti vijek

Ako se pitate koliko će vam još služiti hladnjak, planirate renoviranje kuhinje ili su vam kućanski uređaji već prilično stari, vjerojatno će vas zanimati podaci o tome koliki je uopće vijek trajanja kućanskih uređaja. Činjenica je da za najnoviji tip hladnjaka nećete stajati u redu cijelu noć kao za najnoviji smart telefon, i da ćete obnovu tzv. bijele tehnike, koja nije više samo bijela, poduzeti tek onda kad stari uređaj doslovno izdahne, ali ipak je korisno znati isplati li se koristiti kućanske aparate sve dok totalno ne otkažu i koji je točno njihov životni vijek? Možda im uz malo više truda možete i produljiti vijek trajanja!?



Postoji nekoliko čimbenika koji određuju koliko će dugo kućanski aparati trajati, a to je koliko često ih koristimo, njihova robna marka i naravno kako ih održavamo. Očekivani vijek trajanja pojedinih uređaja je različit. Hladnjaci primjerice traju između 14 i 27 godina, zamrzivači 12 do 20, ploča za kuhanje i pećnica od 12 do 17 godina. Perilice za pranje suđa traju do 11 godina, dok mikrovalne pećnice traju najmanje - između 7 i 9 godina.



Treba li zadržati starije uređaje?

Obzirom na rok trajanja bi li bilo isplativo zamijeniti starije uređaje koji još uvijek rade? Ovisno o situaciji. Stariji hladnjaci zaista troše više električne energije od novih koji su u višem energetskom razredu. Ako imate jako stari hladnjak koji još uvijek koristi freon, zamijenite ga novim modelima štedljivih koji se mogu koristiti do kraja njihovog životnog vijeka trajanja.



Kako produljiti vijek trajanja?

Hladnjaci i zamrzivači trebaju biti dobro zatvoreni s gumicom oko vrata da iz njih ne može bježati hladni zrak i trebaju uvijek biti što ispunjeniji kako bi održavali nisku temperaturu. Štednjak ili ploču za kuhanje treba održavati čistom jer na taj način možemo najviše doprinjeti njihovoj trajnosti, a pećnicu radije čistite ručno (što nije problem ako to radite redovito) umjesto posebnim programima za tzv. samočišćenje.



Naime, većina štednjaka (unatoč ugrađenoj funkciji čišćenja) ne podnosi dobro previsoke temperature koje se za taj postupak koriste. Strojeve za pranje posuđa treba koristiti redovito, barem svaka dva dana, jer će se u protivnom pojedini sastavni dijelovi početi kvariti ako ne rade, ali i ako filtere ne čistimo redovito. Mikrovalne pećnice nisu kreirane za dugo kuhanje, zato ih treba koristiti samo za podgrijavanje, jer će inače trajati par godina manje.