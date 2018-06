Na izlazu iz Srba, dvadesetak metara od mjesta koje zovu Raštike i pola kilometra od granice s Bosnom, samo je propucani bijeli kombi u četvrtak ujutro svjedočio o užasu koji se tamo događao noć prije.



Pokušavajući zaustaviti "furgon" austrijskih oznaka, koji nije stao na dva prethodna upozorenja, policija je na Raštikama pucala na dostavno vozilo u kojemu je bilo skriveno i nagurano čak 29 imigranata.



U toj pucnjavi, teško je ozlijeđeno dvoje djece, dječak i djevojčica od 12 godina, koji su u zadarsku bolnicu dovezeni s prostrijelnim ozljedama glave. Još sedmero imigranata, koji su stradali u divljačkoj vožnji i prevrtanju kombija, pomoć su dobili u gospićkoj bolnici.



Kako se vidi prema tragovima s mjesta događaja, policajci su preko ceste postavili dva automobila, no vozač kombija ih je pokušao zaobići s lijeve strane. Uslijedila je pucnjava, a policajci su pucali i s prednje, i sa stražnje strane vozila. Kako nam je rečeno jučer u Srbu, policija je pucala u gume na kombiju kako bi ga zaustavili. Po svemu sudeći, i dok je dolazio, kada je postalo očito da neće usporiti, i dok je pokušavao bježati.



Drama koja je mogla završiti velikom tragedijom počela je u srijedu navečer, oko 21.30, kada je na području Donjeg Lapca primijećen sumnjivi kombi stranih oznaka koji je ilegalno prešao granicu s Bosnom.

Potraga za krijumčarom

Najprije ga je pokušala zaustaviti policijska kontrola u Donjem Lapcu, a nakon toga, svjetlosnim i zvučnim signalima, i druga patrola u obližnjim Barićevcima. Kad se na sve to oglušio i nastavio voziti, policija mu na križanju u Raštikama, na izlazu iz Srba, postavlja zasjedu na kolniku.



– Umjesto da se zaustavi, vozač je kombijem krenuo na blokadu, a naši službenici su, da bi odbili napad na sebe, otvorili vatru i ispalili više hitaca. Nakon toga vozač kombija je iskočio iz vozila i pobjegao u šumu – kazao je u četvrtak ujutro glasnogovornik PU zadarske Elis Žodan u postaji granične policije u Donjem Srbu.



Kad su otvorili vrata zatvorenog "furgona", policajci su se šokirali. U njemu je bilo nagurano 29 ljudi, od čega 15 maloljetnika, a među njima i dvoje djece s ozljedama od vatrenog oružja te još sedmero s ozljedama od opasne vožnje. Najmlađe dijete u kombiju imalo je sedam godina.



Kako doznajemo, riječ je o četiri obitelji iz Iraka i Afganistana, s kojima su bili još brat i sestra iz pete obitelji. Teško ozlijeđeni mališani odmah su odvezeni u Zadar, drugi s lakšim ozljadama u Gospić, a ostali u policijsku postaju u Srb, u prihvatni centar, gdje su proveli noć.

Istodobno, krenula je velika potraga za odbjeglim krijumčarom. Iako ga je cijelu noć tražio helikopter pogranične policije i potražni psi, rezultata za sada nema. Traži ga se na hrvatskoj i bosanskoj strani granice. Neslužbeno doznajemo da je riječ o bosanskom državljaninu iako policija, dok traje operativna obrada, ne želi otkrivati nikakve detalje o cijelom događaju.

Korisne informacije

– Kao prvo, žao nam je stradavanja djece. Naš prioritet je borba protiv organiziranog kriminala i apsolutna zaštita državne granice. Dakle, nije naglasak na imigrantima, nego na kriminalcima koji krijumčarenjem, nažalost, ugrožavaju njihove živote. Sinoćnja akcija zajedničko je postupanje triju policijskih uprava – Ličko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske. Dat ćemo sve od sebe da razbijemo ovaj, u ovom trenutku, najopasniji oblik kriminala u Republici Hrvatskoj – kazao je načelnik PU zadarske Anton Dražina, koji je potvrdio kako su teške ozljede djeci "najvjerojatnije nanesene u pucnjavi".



Na pitanje je li policija morala pucati, Dražina je rekao:



– Policija je definitivno postupila u skladu sa svojim ovlastima. Životi policijskih službenika u tom su trenutku bili ugroženi, a kako je vozilo zatvorenog tipa, mi nismo mogli znati što se unutra nalazi, a kamoli da je u furgonu, u tom malom prostoru, 29 ljudi. Moglo se raditi o bilo kojem drugom obliku krijumčarenja, počevši od droge – rekao nam je Dražina.



Kako doznajemo, nesretne su obitelji krijumčarima platile 2800 eura po glavi za "put u bolji život", a prije jučerašnje tragedije, dva su mjeseca boravili u Srbiji, gdje su čekali pogodan trenutak za prijevoz preko Bosne i Hrvatske prema zapadnoj Europi.



Svi imigranti zatražili su azil u Republici Hrvatskoj, a uskoro će iz Srba biti prevezeni u prihvatni centar u hotelu "Porin" u Zagrebu. Policija s njima uspijeva komunicirati jer dvoje govore engleski jezik i, kako nam je potvrđeno, dobili su "korisne informacije" vezane uz ovaj krak južne migrantske rute.

Teški tereni

Na području Srba i Gračaca u zadnjih godinu dana bilo je 20-ak povremenih incidenata s migrantima, ali nikad s ovolikom skupinom ljudi.



– Ovi naši tereni su dosta teški, to je pokazala zima, jer smo imali puno manje pritiska nego u ravničarskim krajevima i graničnim prijelazima u Slavoniji. Trenutačno je najteže na karlovačkom području. U ovom trenutku smo spremi i ekipirani zaštititi kompletnu granicu koju pokriva zadarska policija – kazao je Dražina.



Pokušaj krijumčarenja ljudi na granici između Hrvatske i BiH ima dva glavna pravca. Sjeverni, koji krijumčari koriste iz BiH prema Karlovcu, i južni, koji ide preko Ljubuškog i Bihaća do područja Donjeg Lapca i Srba. Južni pravac se koristi rjeđe zbog teške konfiguracije terena i rijeke Une, no, sudeći po ovom slučaju, očito je i on postao frekventniji zbog većeg pritiska ilegalnih imigranata koji iz BiH žele što prije doći do neke od zemalja EU-a.