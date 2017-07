Znate li tko je zadnji hrvatski premijer koji je vatrogascima kupio vozila i opremu?

Kako je moguće da se vatra približi rubnim dijelovima Splita, tko je u sustavu zakazao, pita se javnost. Za detaljne analize i ocjene je li bilo subjektivnih propusta još je rano, ali nekima je sve jasno pa tvrde da je 'Vatra pred Splitom poraz vatrogastva Dalmacije'.



Tradicija duga 150 godina



Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, međutim, na to odmahuje rukom i izričito naglašava da je sve napravljeno po pravilima i bez greške – od dojave do reakcije i svih postupanja. Nevjerojatan splet okolnosti, ekstremni meteo uvjeti i veličina fronte bile su takve da se protiv stihije nije moglo brže i bolje.



Imamo li dovoljno, stručnih i osposobljenih vatrogasaca, adekvatnu opremu, znanja i sustav da bi odgovorili i najtežim izazovima pitamo se uvijek nakon ovakovih velikih požara.







Hrvatska je vatrogasna zemlja s tradicijom dugom 150 godina, a vatrogasci su ponosni na svoju organiziranost. Imamo 60.000 operativnih, licenciranih, vatrogasaca (gotovo tri puta više ih se bavi tim poslom) od čega je 2500 profesionalaca. Ostali su raspoređeni u 2200 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Splitsko-dalmatinska županija nije izuzetak. Operativnih vatrogasaca je 2500 u dvije Javne vatrogasne postrojbe i 55 DVD-ova.



Tradicija vatrogastva, međutim, nije sukladna tretmanu. Malo se i vrlo rijetko ulaže, kampanjski, obično nakon velikih požara s teškim posljedicama. Vatrogasci stoga posebno ističu činjenicu da je Vlada Ivice Račana onomad donijela povijesnu odluku o nabavci 210 najboljih vatrogasnih vozila s pripadajućom opremom, vrijednih i po milijun eura, kojima je pokrivena cijela Hrvatska. Sve je, kažu u dobrom stanju, a važno je jer proteklih 13 godina nije kupljeno baš ništa.



Splitski profesionalni vatrogasci posebno se diče opremom jer je grad vrlo solidno participirao u trošku pa se dobilo ono najbolje. Bivši dugogodišnji zapovjednik, danas umirovljenik i predavač na Visokoj školi za sigurnost, Felicio Parčina kaže da je 'opremljenost splitskih vatrogasaca na vrlo visokoj razini, za pet plus, besprijekorna i kad su šumski požari u pitanju'.



Ako splitskoj JVP nešto nedostaje, to je znatno veći broj izvršitelja. Split, naime, ima najmanji broj profesionalnih vatrogasaca prema broju stanovnika u Hrvatskoj. Postrojba ima nešto više od 120 profesionalnih vatrogasaca (stručne procjene kažu da bi ih trebalo barem za trećinu više) od čega su čak 23 inženjera vatrogastva. I smještanje tehnike na nove pozicije, na izlazu iz grada, moglo bi bitno skratiti vrijeme operativnog djelovanja postrojbe.



Ekstremni primjeri



No, ako je profesionalna vatrogasna brigada vrhunski opremljena DVD-ovi su (pre)često sušta suprotnost pa se u borbi s vatrom u prvim redovima nerijetko nalaze oni koji imaju zastarjelu, pa i neadekvatnu opremu. I fiću kao prijevozno sredstvo.



U lokalnim proračunima izdvaja se 1 do 5 posto za vatrogasne potrebe a to je u pravilu manje od cijene ozbiljnijeg vatrogasnog vozila. Koristi se višak opreme profesionalaca, donacije i razna snalaženja.



Unatoč tome, vatrogasci ponavljaju kako o njihovim učincima ne treba suditi prema ekstremnim primjerima. Jer, od gotovo 12.000 požara godišnje javnost sazna za njih dvadesetak. Stvari se ne prepuštaju slučaju. Detaljni Plan zaštite od požara radi se za pet godina, a svake godine izrađuje se poseban dokument procjene opasnosti. Ne rade ga samo vatrogasci nego i Hrvatske šume, Lučke kapetanije...



Dok sudimo o vatrogascima dobro je uočiti apsurdne primjere iz života, čak i ovih dana kad nas guše vatreni obruči - komunalna poduzeća vatrogascima plijene čizme i kacige.... A koliko su nam ti heroji uistinu bitni svjedoči i podatak da se, tek ovih dana, u zadnji čas vatrogastvo uspjelo doslovno "ugurati" u Strategiju Domovinske sigurnosti.



