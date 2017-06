Dan nakon što je trebao svjedočiti na suđenju Zdravku Mamiću u Osijeku, stoperu Liverpoola i hrvatskome nogometnom reprezentativcu Dejanu Lovrenu nepoznati lopovi provalili su u stan na Gornjemu Bukovcu te otuđili nakit i novac najvjerojatnije veće vrijednosti.



“U razdoblju od 1 do 9 sati na Maksimiru, Gornji Bukovac, nepoznati je počinitelj provalio u stan 28-godišnjaka te otuđio nakit i novac. Materijalna šteta cijeni se većom”, priopćili su jučer iz zagrebačke policije, ne navodeći identitet vlasnika stana ni točnu adresu stana u koji je provaljeno, piše Jutarnji list.



Kako smo naknadno neslužbeno doznali, žrtva provale je bio upravo hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren. Izraz “veća vrijednost” policija upotrebljava kada im nije poznat okvirni iznos vrijednosti, a može se raditi o nekoliko tisuća kuna pa naviše. Niti reprezentativac nije znao reći kolika mu je točno šteta nanesena pljačkom, no u razgovoru s novinarom Sportskih novosti rekao je da su mu ukrali “najvrednije stvari”.



Šokirani nogometaš za Sportske novosti je izjavio kako je u vrijeme provale bio u stanu, no da je iz nekoga razloga jako čvrsto spavao i nije čuo provalnike koji su mu hodali u blizini, preturajući po stanu. “Nisam čuo apsolutno ništa, kao da su mi nešto ubacili u stan da čvrsto zaspim”, rekao je Lovren za Sportske novosti.



Zbog pomisli da mu je netko na taj način mogao kidnapirati djecu, još uvijek je u stanju šoka. “Mogli su mi kidnapirati djecu, a ja to ne bih uopće primijetio”, kaže. Lovrenu također nije bilo jasno zbog čega su provalnici krenuli u svoj pohod dok je on bio u stanu te je rekao da ne zna što bi bilo da se tijekom pljačke slučajno probudio i zatekao provalnike.



Lovren je u srijedu na osječkome Županijskom sudu trebao biti saslušan kao svjedok u postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, a isti dan su kao svjedoci trebali biti saslušani i njegovi roditelji.



No, nakon što je na osječkom sudu iskaz počeo davati Lovrenov otac, Zdravko Mamić je počeo upadati u riječ sucu i zamjeniku ravnatelja USKOK-a, da bi zatim došlo do svađe s njegovim odvjetnicima i obostranoga otkazivanja punomoći, nakon čega je suđenje otkazano, piše Jutarnji list.