Na startu 110.000 Hrvata: ostavit će se pola milijarde kuna na skijama

Procjenjuje se da će oko 110 tisuća Hrvata već tijekom vikenda na europska skijališta, gdje će uživati idući tjedan.

Ukupno tijekom skijaške sezone, od studenoga 2017. do ožujka 2018. godine taj broj mogao bi dosegnuti 220.000 naših skijaša.

Prema informacijama portala za rezervacije smještaja i turističkih agencija preko kojih najčešće putuju, procjenjuje se da će ove godine ta uživanja na snijegu sebi priuštiti 10 posto više građana Hrvatske nego lani, a zbog toga će ponajviše austrijske, talijanske i slovenske turističke prihode povećati za oko pola milijarde kuna, koliko će potrošiti na skijanju.

Ovogodišnji "hrvatski tjedan" na skijalištima Europe dolazi u povoljnije cjenovno vrijeme nego ranijih godina, zahvaljujući školskim praznicima do 15. siječnja, koji su omogućili i našim sugrađanima jeftinije aranžmane od onih u top-sezoni blagdanskih dana.

- I nadalje su na listi najpoželjnijih skijališta ona u Italiji i Austriji, gdje su najtraženije škole skijanja s licenciranim učiteljima skijanja na hrvatskom jeziku. Isto vrijedi i za naše klijente iz Splita i Dalmacije, kojima Austrija dominira, dok veća društva često odabiru Sloveniju, osobito za kraće boravke. Ove sezone prekinuli smo trend pozicioniranja Francuske kao niskobudžetne skijaške destinacije za hrvatske skijaše te smo ponudili ono najbolje od ove vrhunske skijaške i gastronomske destinacije, što je tržište već prepoznalo. Last minute ponuda nema puno, skijanje je produkt koji se nerijetko bukira već tijekom ljeta. Zanimljivo je da kada ovih dana pustimo neku last minute ponudu, ona bude prodana u roku desetak minuta. Još uspijevamo pronaći odlične ponude za one koji se odlučuju u zadnji tren – kaže Nikolina Frklić iz "Atlasa".

Prema svim informacijama, snježni i vremenski uvjeti na skijalištima su dobri, baš kao i popunjenost. Prosječna cijena smještaja je oko tri tisuće kuna, apartman se može naći već za tisuću kuna po osobi, no najveća je potražnja za hotelima, kažu u agencijama. Cijene ovise o destinaciji, terminu i smještajnoj jedinici. Hrvatski skijaški tjedan pada u periodu niže sezone, a tjedan nakon 15. siječnja još je cjenovno povoljniji za skijaše koji nisu vezani uz školske praznike.

- Naši klijenti vole biti smješteni u neposrednoj blizini skijališta, preferiraju hotele, ako je više obitelji zajedno vole biti što bliže smješteni, najviše se traži usluga polupansiona, u apartmanima bez prehrane. Za one koji sada ne mogu na snijeg utješno je da sezona skijanja traje praktično do proljeća pa još ima dovoljno vremena za one koji nisu u mogućnosti na skijanje krenuti sada – kažu u "Atlasu".