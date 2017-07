Ništa od partijanja: Jordanci stukli tisuće dolara za VIP ulaznice na Ultri, Hrvatska im bez objašnjenja uskratila vize

Hamzeh Haykal, Motaz Jabari i Saleh Ali trojica su prijatelja iz Jordana, koji iako imaju VIP ulaznice za Ultra Europe, rezerviran smještaj u festivalskom kampu, te avionsku kartu za Split, ove godine ipak neće plesati na Poljudu s tisućama partijanera koji stižu iz preko 100 zemalja svijeta. Iz našeg Ministarstva vanjskih poslova stigla im je, naime, hladna odbijenica kad su zatražili vizu, a koja je neophodna za sve građane ove države Bliskog Istoka koji stižu u Hrvatsku.

Hamzeh Haykal, 25 godišnjak iz glavnog grada Ammana, očito se pomirio sa sudbinom, iako su on i njegovi prijatelji štedjeli za ovaj put već duži period, pa putem društvenih mreža prodaje sve ono što je bilo neophodno kupiti kako bi uopće mogao aplicirati za dobivanje vize. A u pitanju su iznosi od kojih boli glava...

- Kupili smo najbolje dostupne ulaznice za tribine na vrijeme, još 13. rujna prošle godine, rezervirali montažnu kućicu s jacuzzijem na plaži u službenom festivalskom kampu i shuttle prijevoz do stadiona za sve dane trajanja festivala. Ukupno nas je to izašlo 2400 dolara, dakle 800 dolara po osobi. Avionska karta do Splita plaćena je po 770 dolara, a s obzirom da u Jordanu ne postoji konzularno predstavništvo Hrvatske, morali su svoje putovnice slati u najbliže veleposlanstvo koje se nalazi u Kairu. Samo osigurana poštarina za Egipat došla nas je 180 dolara i još 100 propisanih dolara za apliciranje. Dakle gotovo 2000 dolara po osobi, koje će otići u vjetar ukoliko netko ne odluči kupiti naš paket – potužio nam se Hamzeh, koji je naravno spreman i na spuštanje cijene kako bi ostali u što manjem minusu, a sreća je što rezervacije za Hvar i Bol gdje su planirali provesti još tjedan dana mogu otkazati.

Naš sugovornik tvrdi kako im je na odbijenici pisalo da "svrha dolaska i uvjeti planiranog boravka u Hrvatskoj nisu dostavljeni".

- Vašim vlastima priložili smo do posljednjeg dokumenta koji su tražili, povratne avionske karte, potvrde o rezervaciji smještaja, ulaznice, potvrdu o zaposlenju, kao i onu iz banke o dobrom statusu računa - tvrdi ovaj Jordanac, koji je, kako kaže "zaposlen kao osobni trener u jednoj od vodećih teretana u Ammanu, a prijatelj s kojim je trebao doći na Ultru ima dobru poziciju u hotelu Hilton".

- Očito smatraju da želimo doći u vašu zemlju i nikada se ne vratiti, što apsolutno nije naša namjera. U Jordanu smo više nego zadovoljni svojim životom, tu su mi roditelji, djevojka s kojom ću uskoro stupiti u brak, čak i moj pas. Razumijemo da je naša zemlja u problematičnoj zoni, no naš slučaj je čist i smatramo da smo dostavili i više nego dovoljno podataka koji su traženi prilikom apliciranja za hrvatsku vizu i da nije korektno što smo odbijeni – potužio nam se Hamzeh Haykal.

Od Ministarstva vanjskih poslova pokušavali smo tijekom četvrtka i petka dobiti komentar na ovaj slučaj, a zanimao nas je i broj odbijenih zahtjeva za vizom kada su u pitanju osobe koje u Hrvatsku žele doći isključivo zbog manifestacije Ultra Europe. No, bezuspješno, jer u Ministarstvu nam se nitko nije javljao na telefone, a nismo dobili ni odgovor upućen na službene e-mailove.